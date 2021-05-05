Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!''

Yurttaşların 7 Mayıs’tan itibaren anahtarlarını evlerinde unutmaması gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın muafiyet listesinde çilingirler yer almadığı için onlara yardıma gelecek kimse yok. Ankara Anahtarcılar ve Çilingirciler Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Hazinedar, “7 Mayıs’tan sonra vatandaşımız kapıda kalmamaya özen göstersin, anahtarcı bulamayabilir” diye...

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