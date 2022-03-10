Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi'' ''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi'' 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 10:05 Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Başbakan Tansu Çiller ile arasında geçen görüşmeyi aktardı. Öz, Çiller'in partinin başına geçmeyi teklif ettiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6229a345f9d55a72ca42ac63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ruslar son kez Victoria Secret mağazalarına akın etti İstanbul'da buz gibi havada kahreden bedava ekmek kuyruğu Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı Engelli çocuğuyla minibüse binen kadına şoförden skandal sözler Baba yadigarı 1974 model efsaneyi A'dan Z'ye yeniledi Ukrayna ordusu Rus tankını böyle imha etti Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi Akaryakıtı zamlarını protesto etmek isterken, eşekten düştü İstanbul'da dehşet! Köprüden atladı, araçlar ezip geçti