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''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi''

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Başbakan Tansu Çiller ile arasında geçen görüşmeyi aktardı. Öz, Çiller'in partinin başına geçmeyi teklif ettiğini söyledi.

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