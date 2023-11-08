Anasayfa Video Galeriler Gündem CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli bir öğretmenin bahçesinde baktığı tavus kuşu, sabahın erken saatlerinde çıkardığı sesten dolayı mahalle sakinlerince CİMER’e şikayet edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b74d175cdbd5f386d9653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Enkazlar onun üretim alanı oldu AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı Karadeniz'in kadın reisleri iş başında