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  4. CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki...

CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki...

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli bir öğretmenin bahçesinde baktığı tavus kuşu, sabahın erken saatlerinde çıkardığı sesten dolayı mahalle sakinlerince CİMER’e şikayet edildi.

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