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SURİYE SINIRINDAKİ REYHANLI'DA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 05 Temmuz 2019 13:48

Çin, Müslüman Uygur Türklerinin çocuklarını ailelerinden ayırıyor!

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik "eğitim kampı" politikası kapsamında, Müslüman çocuklarını ailelerinden kasti olarak ayırdığı ortaya çıktı.

Video Galeri
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Banka şubesinde soygun girişimi kamerada
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Video Galeri
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Video Galeri
Hatay’da patlama
Hatay’da patlama
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