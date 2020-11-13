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  3. 13 Kasım 2020 14:25

Çin üretimi aşı rektöre yapıldı: ''Ciddi bir yan etkisi yok''

Covid-19’a karşı Çin'de geliştirilen inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamındaki aşı uygulaması Akdeniz Üniversitesi'nde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yapıldı.

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