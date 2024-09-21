Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:30 Samsun'da arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan zanlı adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleriyle kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee68114fc63dae710700b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Bahar Candan da tahliye edildi Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı