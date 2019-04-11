Cinayet zanlısının adliye sevk edilme anı ortaya çıktı
11 Nisan 2019 20:10
Cinayet zanlısının adliye sevk edilme anı ortaya çıktı
Kadıköy’de, İlhan Ünğan’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dün tutuklanan katil zanlılarının emniyetten sevk görüntüleri ortaya çıktı. İlhan Ünğan’ın Bağdat Caddesi’nde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan’da Sultangazi’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tetkikçi E.Ö. ile olayda aracı kullanan C.D. dün çıkarıldıkları...