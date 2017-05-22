CANLI MAÇ İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ KADROLARI
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  3. 22 Mayıs 2017 19:15

Cinayete kurban giden genç defnedildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde şantaj yaptığı iddiasıyla öldürülen 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

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