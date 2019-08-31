Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
31 Ağustos 2019 16:25
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir kişinin öldürüldüğü olaya müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı. Batman Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olay ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında ilimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet...