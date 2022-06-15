Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinayeti itiraf etti; 2 gencin cansız bedeni bulundu Cinayeti itiraf etti; 2 gencin cansız bedeni bulundu 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 08:55 Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cansız bedeni 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9744ad346052bed252933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı Yunan askerleri Afgan göçmeni sınırda öldürdü - Tele1 Canlı yayında dövizde yapılan hamle için ''vatan hainliği'' dedi Jahrein ''Atatürk’ü sevmeyenlere hakaretten'' ifadeye çağrıldı Aydemir Akbaş'tan tepki çeken sözler: Eşim ölürse 20'lik birini alırım Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum