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  4. Cinayeti itiraf etti; 2 gencin cansız bedeni bulundu

Cinayeti itiraf etti; 2 gencin cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cansız bedeni 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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