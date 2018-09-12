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  3. 12 Eylül 2018 20:55

Çin’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 43 yaralı

Çin’in Hunan eyaletinde hızla seyreden bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Hunan’a bağlı Hengdong ilçesinde SUV tipi bir araç meydana hızla girerek vatandaşları ezdi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Aracın kalabalığın arasına dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan çok...

Bilgin Pro
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