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  3. 30 Ocak 2020 20:20

Çin'de corona virüsü nedeniyle evler mi mühürlendi ?

Çin’den yayılan koronavirüs nedeniyle Wuhan’da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.

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