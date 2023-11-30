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  4. Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi

Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi

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Çin'de bir çiftlikte koyunlar 12 gün boyunca durmadan daire çizerek dönmüştü. Gizemli olayın aynısı Türkiye'de de yaşandı...

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