Anasayfa Video Galeriler Gündem Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi 30 Kasım 2023 Perşembe Saat: 14:45 Güncelleme: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:45 Çin'de bir çiftlikte koyunlar 12 gün boyunca durmadan daire çizerek dönmüştü. Gizemli olayın aynısı Türkiye'de de yaşandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656875f1bcf72b331b042933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı İstanbul’daki 8 tünelde araç sınıflarına göre hız limiti sabitlendi Alkollü sürücü kaza sonrası kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var Mansur Yavaş'ın dava açtığı Cübbeli Ahmet ifade verdi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın tünelcisi etkisiz hale getirildi O henüz 11 yaşında ama tam 60 suç kaydı var Bursa'da korkutan patlama! Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı Canlı yayında asgari ücret zammı için sürpriz tahmin! Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor!