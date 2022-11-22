Anasayfa Video Galeriler Gündem Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı 22 Kasım 2022 Salı Saat: 11:20 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 11:20 Çin'in Henan eyaletindeki bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kayıp durumdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637c8656404500041d18d813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı! Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...'' Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü İstanbul'un Teksası'nda sıradan bir gün: Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında! ''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...