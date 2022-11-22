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Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı

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Çin'in Henan eyaletindeki bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kayıp durumdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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