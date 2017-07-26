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  3. 26 Temmuz 2017 20:45

Çinde feci kaza kamerada!

Otomobil motosikletliyle çarpıştı. Feci kaza kameraya yansıdı.

Video Galeri
Rihanna, Fransa Cumhurbaşkanı Macronla görüşüyor
Rihanna, Fransa Cumhurbaşkanı Macronla görüşüyor
Video Galeri
Bayrampaşada otogarda 10 Numara yağ operasyonu
Bayrampaşada otogarda 10 Numara yağ operasyonu
Video Galeri
İncirlik Hava Üssünde askeri hava hareketliliği
İncirlik Hava Üssünde askeri hava hareketliliği
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Aliağada orman yangını
Aliağada orman yangını
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Hindistanda apartman çöktü: 17 ölü
Hindistanda apartman çöktü: 17 ölü
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