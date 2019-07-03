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  3. 03 Temmuz 2019 22:55

Çin'de hortum dehşeti: 6 ölü, 190 yaralı

Çin'in Liaoning bölgesinde meydana gelen hortum felaketinde 6 kişinin öldüğü, 190 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şehri savaş alanına çeviren hortum kameraya yansıdı.

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