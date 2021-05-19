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  4. Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı

Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı

Çin'in Shenzhen kentinde 79 katlı gökdelenin bir anda sallanmaya başlamasıyla insanlar panik içinde kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan o anlar kameralara yansıdı.

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