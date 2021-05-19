Anasayfa Video Galeriler Gündem Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 14:01 Çin'in Shenzhen kentinde 79 katlı gökdelenin bir anda sallanmaya başlamasıyla insanlar panik içinde kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan o anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a4f008e4709749bc0381d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yurtta 19 Mayıs coşkusu: İlk tören Anıtkabir'de yapıldı Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı? Meteoroloji'nin uyarıları sonrası vatandaşlar böyle önlem aldı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı Thodex soruşturmasında iki isim yakalandı