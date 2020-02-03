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  3. 03 Şubat 2020 17:10

Çin'de inanılmaz görüntüler ! Polis evlere barikat kuruyor

Çin'de polislerin koronavirüsün yayılmasını durdurmak için evlere barikat kurduklarına ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

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