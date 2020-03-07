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  3. 07 Mart 2020 18:50

Çin'de karantinaya alınan otel çöktü!

Çin'de koronavirüs tedavisi görenlerin karantinada tutulduğu otel çöktü. 23 kişi kurtarılırken, 70 kişinin enkaz altında olduğu bildirildi.

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