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Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 12 kişi yaşamını yitirirken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.

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