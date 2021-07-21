Anasayfa Video Galeriler Gündem Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 09:15 Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 12 kişi yaşamını yitirirken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7bb78d0cb82747d211e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız