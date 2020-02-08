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  3. 08 Şubat 2020 15:45

Çin'de şok görüntüler ! Ev ev gezip gözaltına alıyorlar

Çin'de koronavirüsü can almaya devam ederken özel kıyafet giyen yetkililer, koronavirüs bulaştığı düşünülen insanları gözaltına almaya başladı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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