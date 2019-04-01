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  3. 01 Nisan 2019 18:20

Çin’deki orman yangınında ölü sayısı 30’a yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında ölü sayısı 30’a yükseldi. Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin ise alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin...

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