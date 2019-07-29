Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı 38’e yükseldi
29 Temmuz 2019 11:25
Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı 38’e yükseldi
Çin’in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 38’e yükseldi. Çin’in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrine bağlı Shuicheng bölgesinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 1 bebeğin de bulunduğu kaydedilirken 13...