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  3. 17 Ağustos 2020 19:25

Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı oldu

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''Atatürk'ü sevmiyorum'' diye polise bağırdı, ortalık karıştı
''Atatürk'ü sevmiyorum'' diye polise bağırdı, ortalık karıştı
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Prof. Dr. Özener: Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
Prof. Dr. Özener: "Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
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Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı
Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı
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Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
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Bakan Soylu, İstanbul depremiyle ilgili en büyük korkusunu açıkladı
Bakan Soylu, İstanbul depremiyle ilgili en büyük korkusunu açıkladı
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Suriye'de Türk askeri aracı yakınında patlama
Suriye'de Türk askeri aracı yakınında patlama
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