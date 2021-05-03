Anasayfa Video Galeriler Gündem Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:31 Çin Komünist Partisi ile ilişkili bir sosyal medyadan yapılan ve Hindistan'daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fd0ffa25f51611644abb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı