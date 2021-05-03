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  4. Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!

Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!

Çin Komünist Partisi ile ilişkili bir sosyal medyadan yapılan ve Hindistan'daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi.

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