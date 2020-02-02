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  3. 02 Şubat 2020 18:05

Çin'den gelen 62 kişi karantinada

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliye operasyonuna katılan 20 kişilik ekip 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

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