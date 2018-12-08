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  3. 08 Aralık 2018 16:45

Çingene kızı 20 yıl sonra kayıp kardeşi Belkıs’a kavuştu

Gaziantep’te tarihi kazılarda 1998 yılında tesadüfen bulunan Çingene kızı mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl aradan sonra Gaziantep’te düzenlenen programla sergilenmeye başladı. Çİngene Kızı, kardeşi olan Belkıs’a da kavuştu. ABD Ohio eyaletinde bulunan Bowling Green State Üniversitesi’nden alınarak Gaziantep’e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 eksik parçası, Zeugma Müzesi’nde düzenlenen...

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