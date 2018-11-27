’Çingene Kızı’ mozaiğinin Türkiye yolculuğu kamerada
27 Kasım 2018 23:00
’Çingene Kızı’ mozaiğinin Türkiye yolculuğu kamerada
‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğunun tüm anları kameralara yansıdı. Türkiye’nin tarihi mirası Zeugma Mozaikleri’nin arasında bulunan ve milattan önce ikinci yüzyıldan günümüze kalan Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava Yolları’nın TK6 sefer sayılı uçağı ile saat 17.30’da Chicago-İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye getirilmişti. Kültür ve Turizm...