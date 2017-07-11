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  3. 11 Temmuz 2017 08:45

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti!

Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet getirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeği koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

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