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  3. 28 Mayıs 2017 20:45

Cinnet getiren baba ailesini katletti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir evde cinnet getiren baba, 3 çocuğu ile eşini bıçakladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, cinnet getiren baba, kendini de bıçaklayarak intihar etmek istedi.

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