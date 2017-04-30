  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Nisan 2017 14:50

Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinnet getirdiği ileri sürülen kişi, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürdü, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladı. İntihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı.

Video Galeri
Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar
Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar
Video Galeri
Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay
Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay
Video Galeri
Ne çelik kafes ne de beton engel oldu!.. İşte o anlar...
Ne çelik kafes ne de beton engel oldu!.. İşte o anlar...
Video Galeri
Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor
Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor
Video Galeri
Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
Video Galeri
Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı
Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı