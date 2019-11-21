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  3. 21 Kasım 2019 10:10

Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'ten açıklama

Sosyal medya hesabından cinsel içerikli paylaşımlarla tepki çeken Ömür Gedik, Instagram hesabından video yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

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