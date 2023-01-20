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Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı

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Adana’da sosyal medyadan tanışıp para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), hayatının şokunu yaşadı.

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