Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 12:10 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 12:10 Adana’da sosyal medyadan tanışıp para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca5a921f120506c8344d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu! Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada Mustafa Sarıgül fiyatlara kızdı tokadı bastı O dünyanın en büyüğü! Avustralya'da bulundu İndirim izdihamı kamerada! Vatandaş birbirini ezdi