Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü! Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü! 25 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 17:10 Tayvan'da partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, park halindeki aracın üstüne düştü. Aracın tavanı çökerken kadının beli kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614f2dd83f24062a24192663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy Çizgi Festivali başladı İstanbul'da fabrikada yangın Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç! Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı! Şehir merkezinde domuzla güldüren diyalog Melih Gökçek ''FETÖ''den ifade verdi Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken sahne! Sosyal medya karıştı Büyük siber vurgun oeprasyonu! 165 milyon TL çalmışlar