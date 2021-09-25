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Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü!

Tayvan'da partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, park halindeki aracın üstüne düştü. Aracın tavanı çökerken kadının beli kırıldı.

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