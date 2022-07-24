Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 14:35 İstanbul Taksim'de yabancı uyruklu iki şahıs, cinsel ilişki için anlaştığı iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. 350 bin euro ile kol saatlerini çalan iki kadın, polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dd2e7b8d97fb2780400353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu