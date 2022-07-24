Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp!

İstanbul Taksim'de yabancı uyruklu iki şahıs, cinsel ilişki için anlaştığı iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. 350 bin euro ile kol saatlerini çalan iki kadın, polis tarafından yakalandı.

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