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Cinsel istismar şakası ölümle bitti

Adana'da yaşanan olayda daha önce cinsel istismardan cezaevine giren bir kişi hakkında "cinsel istismar şakası" yapan ve darp edilen genç yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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