Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel istismar şakası ölümle bitti Cinsel istismar şakası ölümle bitti 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 18:05 Adana'da yaşanan olayda daha önce cinsel istismardan cezaevine giren bir kişi hakkında "cinsel istismar şakası" yapan ve darp edilen genç yoğun bakımda hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325e232e53607055d4ad5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de! Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada Kur'an kursundan hırsızlık yapmaya kalktı, başına gelmeyen kalmadı Tepki çeken hayvanat bahçesi mühürlenmişti, mehteran şovuyla yeniden açıldı! Dünya'da bir ilk olacak! Yerli ve milli SİHA gemisi için geri sayım başladı Yunan hücum botundan Türk balıkçıya ''ölümüne'' taciz anı kamerada