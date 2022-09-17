Cinsel istismar şakası ölümle bitti

Adana'da yaşanan olayda daha önce cinsel istismardan cezaevine giren bir kişi hakkında "cinsel istismar şakası" yapan ve darp edilen genç yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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