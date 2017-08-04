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  3. 04 Ağustos 2017 11:15

Cinsel istismar zanlısından gazetecilere: Sizin torununuza mı yaptılar

Adana'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

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Dubaide 86 katlı Torch kulesinde yangın çıktı
Dubaide 86 katlı Torch kulesinde yangın çıktı
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5 çocukla tek göz odada yaşam mücadelesi
5 çocukla tek göz odada yaşam mücadelesi
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Metroda kadın müzisyene polis dayağı iddiası
Metroda kadın müzisyene polis dayağı iddiası
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