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  3. 14 Kasım 2019 11:50

Cinsel istismara uğrayan 770 kişiye tazminat ödenecek

Bir yıldır incelemelerin devam ettiği Almanya’nın Protestan kiliselerinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan çoğu çocuk 770 kişiye tazminat ödenecek.

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