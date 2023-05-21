Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 14:05 Güncelleme: 21 Mayıs 2023 Pazar 14:05 Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6469faf1ffa8d3096747eda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler Cübbeli Ahmet: Bizim sağcılar CHP'ye kazık attı yine Erdoğan ile üniversiteli gencin ''kız isteme'' diyaloğu güldürdü 137 kaçak Afgan ülkesine gönderildi Kastamonu'yu dolu ve sağanak vurdu; yıldırım düştü AK Parti'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu'na protesto şoku Oy kullanan seçmen Arapça konuşunca... A Haber muhabirinin zor anları!