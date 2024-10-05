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  4. Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber

Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber geldi.

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