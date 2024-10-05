Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 16:10 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 16:10 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67013ad5768f3960d10ac143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar