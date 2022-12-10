Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:25 Erzurum'da, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan cinsel performans artırıcı ilaçların da olduğu yaklaşık 10 bin liralık ürün çalan 2 zanlı yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6394508b22301245dd1c06a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı Yargıtay'dan düğün öncesi için emsal karar İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp görüntüleri yayınladı Verdiği borç başına dert açtı: Her gün ölüm korkusu yaşıyor İstanbul'da su samuru sürprizi