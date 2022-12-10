Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada

Erzurum'da, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan cinsel performans artırıcı ilaçların da olduğu yaklaşık 10 bin liralık ürün çalan 2 zanlı yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin kamerasına yansıdı.

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