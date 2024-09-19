Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 08:45 'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, İzmir'de yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ebba817f184151020619e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı Bahar ve Nihal Candan davasında ara karar açıklandı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu İstanbul'da trafik magandalarından ''korna çaldın'' dayağı kamerada