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  4. Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı

Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı

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'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, İzmir'de yakalandı.

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