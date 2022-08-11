Anasayfa Video Galeriler Gündem Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:50 Bolu'da yaşanan korkunç olayda, cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 1 çocuk annesi genç kadın, çırılçıplak, kucağında çocuğuve kanlar içerisinde kaçarak esnafa sığındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4ed010742675f6e1201f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada Tarihi eve iş makinesiyle yıkımına İBB'den suç duyurusu Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü! İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış Eren Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekilen fotoğrafı yürek burktu 3 yıldır araştırılıyordu: İklim değişikliğiyle böcekler hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz!