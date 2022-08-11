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Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı

Bolu'da yaşanan korkunç olayda, cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 1 çocuk annesi genç kadın, çırılçıplak, kucağında çocuğuve kanlar içerisinde kaçarak esnafa sığındı.

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