Cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada
19 Ağustos 2019 10:50
Cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada
Kadıköy’de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı lüks cip ilk önce karşı şeritten gelen bir motosikletliye çarptı ardından kaldırıma çıktı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, kaldırımda kimsenin olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan görgü şahidi kazanın boyutunu; “Dün burada vahşet yaşandı “ diyerek...