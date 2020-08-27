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  3. 27 Ağustos 2020 08:10

Çıplak ayakla salça havuzuna girdi! Mide bulandıran görüntüler

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaçak salça üretimi yapılan işletmede, bir çalışanın çıplak ayakla salça havuzuna girdiği görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

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