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  4. Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını

Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını

İstanbul Maltepe'deki lüks bir villaya yapılan koronavirüs partisinde ilginç görüntüler ortaya çıkarken içerideki 22 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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