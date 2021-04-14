Anasayfa Video Galeriler Gündem Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 19:30 İstanbul Maltepe'deki lüks bir villaya yapılan koronavirüs partisinde ilginç görüntüler ortaya çıkarken içerideki 22 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607718bb6b62050ef464c913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp... İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler Robot köpek sahaya indi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler