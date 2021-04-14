Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını

İstanbul Maltepe'deki lüks bir villaya yapılan koronavirüs partisinde ilginç görüntüler ortaya çıkarken içerideki 22 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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