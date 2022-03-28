Anasayfa Video Galeriler Gündem Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Samsun'da öğrencileri taşıyan servis aracı ile cipin çarpıştığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624183bd3bd994103b763fdf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'yi kilitledi AK Partili isim sığınmacılara verilen ücretsiz sağlık hizmetini yalanladı Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu