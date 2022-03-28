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  4. Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var!

Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var!

Samsun'da öğrencileri taşıyan servis aracı ile cipin çarpıştığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

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