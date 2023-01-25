Anasayfa Video Galeriler Gündem Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 21:45 Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda bir kişi meyve suyunun ambalajı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d178c1ff1d6100de1e1373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı Tıp fakültesi öğrencisi üretti: ''Birçok hastalığa deva!'' İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara Defineciler mezarlığı alt üst etti Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı