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  4. Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü

Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda bir kişi meyve suyunun ambalajı açtığında hayatının şokunu yaşadı.

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