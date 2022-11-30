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  4. ''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar

''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar

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Trabzon'da ünlü bir market zincirinden satın alınan cips paketinin içerisinde çıkan fare ölüsüyle ilgili mahkemenin verdiği karar tepki çekti.

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