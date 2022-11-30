Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar ''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 11:25 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:25 Trabzon'da ünlü bir market zincirinden satın alınan cips paketinin içerisinde çıkan fare ölüsüyle ilgili mahkemenin verdiği karar tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6387138dc014ca04417a2983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babylon filminden yeni fragman geldi 38 yıl sonra uyanan dev yanardağ böyle görüntülendi! Ortalık cehenneme döndü AK Partili Metin Külünk'e Bank Asya sorusu Oğuzhan Uğur'un programında AK Partili Metin Külünk'e sorulan soru olay oldu Güzellik yarışmasında kabus! Yarışmacı çığlıklar içerisinde kaldı Kadın doktora öldüresiye saldırı kamerada Allah kahretsin! Bir kadın daha korkunç şekilde katledildi Skandal görüntüler: Türk Lirası'nı yırtıp utanmadan paylaştı! Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma