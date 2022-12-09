Anasayfa Video Galeriler Gündem Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 11:35 Güncelleme: 09 Aralık 2022 Cuma 11:35 İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6392f3599113ce4666151d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması Tren istasyonunda korkunç an kamerada Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var 90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi